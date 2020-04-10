10 Nisan 2020 evde bakım maaşı yatan iller! 4 ilde hasta bakım parası yatırıldı! İşte güncel liste...

Evde bakım maaşı, hasta bakıma muhtaç vatandaşlara bakan yakınlarına ödenmektedir. Son gelen haberlere göre 10 Nisan tarihi itibariyle evde bakım maaşları 4 ilde yatırıldı. Vatandaşlar ise evde bakım maaşlarının hangi illere yatırıldığını araştırıyor. İşte 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller...Evde bakım maaşı, hasta bakıma muhtaç vatandaşlara bakan yakınlarına ödenmektedir. Son gelen haberlere göre 10 Nisan tarihi itibariyle evde bakım maaşları 4 ilde yatırıldı. Vatandaşlar ise evde bakım maaşlarının hangi illere yatırıldığını araştırıyor. İşte 10 Nisan evde bakım maaşı yatan iller...

İşte son gelen haberlere göre evde bakım maaşı yatan iller;

1- Hatay 2- Tokat 3- Aksaray 4- Antalya

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2019 yılında 1.384 lira olan evde bakım maaşı 2020 yılında 1.460 liraya çıktı.

SMS İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.