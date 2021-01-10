Sisal Åžans oyunlarÄ±ndan Åžans Topu, haftanÄ±n iki gÃ¼nÃ¼ canlÄ± ve noter huzurunda Ã§ekiliyor. KazandÄ±ran Ã§ekiliÅŸ iÃ§in oyunseverler Ã§ekiliÅŸ biletlerini aldÄ± ve heyecanlaÂsonuÃ§larÄ± bekliyor. Åžans Topu Ã§ekiliÅŸinde kazandÄ±ran numaralarÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan detaylar da vatandaÅŸlarla paylaÅŸÄ±lÄ±yor. Ä°ÅŸte, 10 Ocak Åžans Topu Ã§ekiliÅŸ sonuÃ§larÄ±...

10 OCAK ÅžANS TOPU Ã‡EKÄ°LÄ°ÅžÄ° SAAT KAÃ‡TA?

Åžans Topu, pazar ve Ã§arÅŸamba gÃ¼nlerinin oyunlarÄ±ndandÄ±r. 10 Ocak Pazar gÃ¼nÃ¼ Åžans Topu Ã§ekiliÅŸine katÄ±lanlar ise sonuÃ§larÄ±n ne zaman belli olacaÄŸÄ±nÄ± merak ediyor. Åžans Topu Ã§ekiliÅŸi saat 20:00'de gerÃ§ekleÅŸecek. Ã‡ekiliÅŸ www.millipiyangoonline.com MP TV adresinden canlÄ± olarak takip edilebilecek.Â

ÅžANS TOPU NASIL OYNANIR?

Yenilenen Åžans Topu'nun kurallarÄ± ise aÅŸaÄŸÄ±daki gibi ;

Bir kolonun Ã¼st bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 34, alt bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde 14 numara bulunmaktadÄ±r. 34 numara arasÄ±ndan 5, 14 numara arasÄ±ndan 1 tanesi iÅŸaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon Ã¼creti 2 TLâ€™dir.

Sen SeÃ§!

Kolonunu ister kendi seÃ§tiÄŸin sayÄ±lar ile istersen de Rastgele seÃ§eneÄŸini kullanarak sistem tarafÄ±ndan rastgele seÃ§ilecek sayÄ±lar ile oluÅŸturabilirsin. SatÄ±ÅŸ noktalarÄ±nda satÄ±lan Åžans Topu oyunu iÃ§in ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler iÃ§in geliÅŸtirilen bu Ã¶zellikle, kolon altÄ±ndaki SEN SEÃ‡ kutucuÄŸu iÅŸaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile ÅŸanslÄ± kupon oluÅŸur.

Sistem Oyunu!

Sistem oyunu; Ã§oklu oyun kombinasyonlarÄ± geliÅŸtirir. Bir kolonda Ã¼st bÃ¶lÃ¼mden 5 numaradan fazla ve/veya alt bÃ¶lÃ¼mden 1 numaradan fazla iÅŸaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden Ã§ok kolon oluÅŸturulur. Ãœst bÃ¶lÃ¼mden en fazla 10 numara, alt bÃ¶lÃ¼mden ise 14 numara iÅŸaretlenebilir.

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