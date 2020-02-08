10 yılda 1.5 milyar liralık tahvil sattı

Akfen Holding Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Gülbin Uzuner Bekit, “Piyasalarda faiz oranlarının yatırımcılar için cazibesini kaybetmeye başladığı bugünlerde, tahvil ihracımızla kurumsal yatırımcıların yanısıra daha çok sayıda nitelikli bireysel yatırımcılara da ulaşmayı hedefledik. Daha geniş tabanlı yatırımcı katılımını sağlamak amacıyla gelen yüksek talebi karşılayarak, onuncu tahvil ihracımızı başarıyla gerçekleştirdik” dedi.

Holding’in 600 milyon TL tutarındaki ihraç tavanı kapsamında 100 milyon TL tutarında, 2 yıl vadeli, ilk kupon için % 13.00 yıllık basit getiri, diğer kuponlar için BİST TRLEF Endeks Değişimi + 200 bps ek getiri faiz/getiri oranındaki tahvil ihracı 6 Şubat’ta OYAK Yatırım aracılığıyla gerçekleştirildi.

100 milyon TL olarak planlanan tahvil ihracında çok sayıdaki yatırımcıların yoğun ilgisiyle 150 milyon TL’lik satış yapıldı. 2010 yılından bu yana 10 yılda onuncu tahvil ihracına çıkan Akfen bu işlemlerin sonunda 1.58 milyar TL’lik ihraca imza attı.

10 yılda 10 ihraç

Akfen Holding, 2010 yılından bu yana aradan geçen 10 yıllık süreçte 10 tahvil ihracı ile şimdiye kadar tüm tahvil ihraçlarından toplam 1.58 milyar TL’lik ihraca imza attı. Akfen, 2010 yılında 100 milyon TL, 2011’de 80 milyon TL, 2012’de 200 milyon TL, 2014’te 400 milyon TL, 2017’de 450 milyon TL ve geçen yılki tahvil ihracı ile de 200 milyon TL’lik ihraç gerçekleştirmişti.