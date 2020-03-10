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    HaberlerEkonomi Haberleri 100 bin kız kardeşe ulaşacak
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    10.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    100 bin kız kardeşe ulaşacak

    Coca-Cola Türkiye, Habitat Derneği, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle hayata geçirilen Kız Kardeşim Projesi 2020 yılı için hedef büyüttü.

    100 bin kız kardeşe ulaşacak

    Bugüne kadar 40 ilde verilen eğitimlerle yaklaşık 20 bin kadına ulaşan Kız Kardeşim projesi bu yıl tüm yurda yayılıyor.

    Dönüştürücü rol

    81 ilde düzenlenecek eğitim programları ile ulaşılması hedeflenen kadın sayısı 5 kat artırılarak, bir yıl içinde 100 bine çıkarıldı. Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, “Kadınların global ekonominin şekillendirilmesinde dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyoruz. Projemiz, yıllar içinde ev kadınından iş kadınına kadar farklı profilden kadınlara ulaştı” dedi.

     

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