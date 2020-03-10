100 bin kız kardeşe ulaşacak

Bugüne kadar 40 ilde verilen eğitimlerle yaklaşık 20 bin kadına ulaşan Kız Kardeşim projesi bu yıl tüm yurda yayılıyor.

Dönüştürücü rol

81 ilde düzenlenecek eğitim programları ile ulaşılması hedeflenen kadın sayısı 5 kat artırılarak, bir yıl içinde 100 bine çıkarıldı. Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi Başkanı Evguenia Stoichkova, “Kadınların global ekonominin şekillendirilmesinde dönüştürücü bir rol oynadığına inanıyoruz. Projemiz, yıllar içinde ev kadınından iş kadınına kadar farklı profilden kadınlara ulaştı” dedi.