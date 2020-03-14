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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek
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    14.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek

    Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) küresel bir salgın haline gelen yeni tip koronavirüse alınan tedbirler kapsamında devam eden ‘100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi’ kura törenlerini iptal etti.

    ‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek

    Kuralar, açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

    Merakla beklenen İstanbul kuraları için ilk tarih 16 Mart. Tuzla projesi için çekilecek kuralar saat 11.00’da canlı yayınlanacak. Kura töreninde 5750 konut için kura çekilecek.

     

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