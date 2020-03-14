‘100 bin konut’ kuraları canlı yayında çekilecek

Kuralar, açıklanan kura takvimi değiştirilmeden, aynı tarihlerde Noter huzurunda TOKİ sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

Merakla beklenen İstanbul kuraları için ilk tarih 16 Mart. Tuzla projesi için çekilecek kuralar saat 11.00’da canlı yayınlanacak. Kura töreninde 5750 konut için kura çekilecek.