100 milyon dolarlık 11 anlaşma tamam

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve 2 ülke iş dünyasının katılımıyla Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nca (DEİK) Türkiye-Azerbaycan İş Forumu düzenlendi.



Forum kapsamında, 2 ülke kurumları ile iş dünyası arasında değeri 100 milyon doları aşan 11 anlaşma ve mutabakat zaptı imzalandı. Azerbaycan’da İhracatı ve Yatırımları Teşvik Fonu (AZPROMO) ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Arasında İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı, Küçük ve Orta Girişimciliğin Geliştirilmesi Ajansı (KOBİA) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Arasında İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı, KOBİA ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Arasında İş Birliği Hakkında Mutabakat Zaptı da imza altına alındı.



Tercihli ticaret 1 Mart’ta başlıyor



Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ticari ilişkilerin geliştirilmesi için Azerbaycan ile imzaladıkları Tercihli Ticaret Anlaşması’nın (TTA) 1 Mart 2021 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, “Ama bu bizim için bir başlangıç, bir ilk adım. Tercihli Ticaret Anlaşması’nın kapsamının genişletilmesi üzerine çalışmalarımıza başladık. Hedefimiz, Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak” dedi.



Pekcan, Türkiye - Azerbaycan İş Forumu’nda TTA’nın kapsamının daha da genişletilmesini ve Serbest Ticaret Anlaşması’na evrilmesini hedeflediklerini söyledi.