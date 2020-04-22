1000 liralık desteğe e-Devlet’ten başvuru

Bakanlıkça, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 kapsamında 1-5 Nisan’da 2 milyon 111 bin haneye ödeme yapıldı. Faz 2 kapsamında ise 19 Nisan itibarıyla 2 milyon 300 bin haneye biner lira nakdi yardımın ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pandemi Sosyal Destek Programı 3. faz başvurularının e-devlet üzerinden önceki gün itibarıyla alınmaya başlandığını açıkladı.

Hane bazlı

Koronavirüsle mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı’nın 3. fazında da biner lira maddi destek verilecek. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.

e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların TC kimlik numarası dikkate alınacak. Son hanesi “0” olanlar pazartesi, “2” olanlar salı, “4” olanlar çarşamba, “6” olanlar perşembe ve “8” olanlar cuma günü başvuruda bulunacak.

Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.