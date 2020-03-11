1000 liralık emekli maaşı promosyonu

DenizBank açıklamasına göre, emekli müşterilere maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası için 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için ise 1000 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sağlanyor.



DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Emeklilerimize sunduğumuz kampanyalarımız ve kredi olanaklarımız ile finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek hayatlarının bu güzel dönemini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.