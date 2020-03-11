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    HaberlerEkonomi Haberleri 1000 liralık emekli maaşı promosyonu
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    11.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    1000 liralık emekli maaşı promosyonu

    DenizBank, 3 yıl boyunca maaşını DenizBank’tan alma sözü veren emekli müşterilerine 1000 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunduğunu duyurdu.

    1000 liralık emekli maaşı promosyonu

    DenizBank açıklamasına göre, emekli müşterilere maaş miktarları ile orantılı olarak sırasıyla 1500 TL altı için 675 TL, 1500 TL - 2 bin 500 TL arası için 850 TL, 2 bin 500 TL ve üzeri için ise 1000 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sağlanyor.

    DenizBank Perakende Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Özark, “Emeklilerimize sunduğumuz kampanyalarımız ve kredi olanaklarımız ile finansal ihtiyaçlarına özel çözümler üreterek hayatlarının bu güzel dönemini daha keyifli ve dinamik geçirmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.

    Türkiye'de ilk corona virüsü vakası tespit edildiSağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." ifadelerini kullandı.
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