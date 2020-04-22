1046 Vergi Kodu Nedir? Tevkifattan Alınan Damga Vergisi Nereye Ödenir?

1046 vergi kodu ile ödenen vergiler Tevkifattan alınan damga vergisi adıyla bilinir. Bu vergi türüne ödeme yapan kişiler aslında Tevkifattan alınan damga vergi ödemiş olurlar.



1046 Vergi Kodu Nedir?



Vatandaş olarak ilk görevlerimizden birisi de vergi ödemektir. Kişilerin mal sahibi olmasına ya da çalışmasına göre çeşitli alanlarda vergi ödemesi gerekir. Bu vergilerin her biri vergi daireleri tarafından kodlar ile tabir edilir. 1046 vergi kodu da bu açıdan kişilerin tevkifattan alınan damga vergilerini ödedikleri bir koddur.



Tevkifattan Alınan Damga Vergisi Nereye Ödenir?



Tevkifattan alınan damga vergisini ödemek isteyen kişiler vergi dairelerinin internet sitelerine giriş yaparak, bu ödemeyi gerçekleştirebilirler.