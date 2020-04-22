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    HaberlerEkonomi Haberleri 1046 Vergi Kodu Nedir? Tevkifattan Alınan Damga Vergisi Nereye Ödenir?
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    22.04.2020 - 18:00 |

    1046 Vergi Kodu Nedir? Tevkifattan Alınan Damga Vergisi Nereye Ödenir?

    Vergi kodlarının tümü genel olarak vergi türünü belirlemektedir. Ödenen her vergi türü için ayrı bir kod belirlenmiş olup, vatandaşların hesaplarına ödenen vergi türünün kodları yansıtılır. 1046 vergi kodu da vergi türlerinden birisini oluşturmaktadır. Vatandaşların pek çoğu ödedikleri vergi türlerinin ya da kodunun hangi alana yönelik olduğunu bilmek ister. 1046 vergi türünü sizler için yazımızda nerelere ödendiğini ve içeriğini derledik.

    1046 Vergi Kodu Nedir? Tevkifattan Alınan Damga Vergisi Nereye Ödenir?

    1046 vergi kodu ile ödenen vergiler Tevkifattan alınan damga vergisi adıyla bilinir. Bu vergi türüne ödeme yapan kişiler aslında Tevkifattan alınan damga vergi ödemiş olurlar.

    1046 Vergi Kodu Nedir?

    Vatandaş olarak ilk görevlerimizden birisi de vergi ödemektir. Kişilerin mal sahibi olmasına ya da çalışmasına göre çeşitli alanlarda vergi ödemesi gerekir. Bu vergilerin her biri vergi daireleri tarafından kodlar ile tabir edilir. 1046 vergi kodu da bu açıdan kişilerin tevkifattan alınan damga vergilerini ödedikleri bir koddur.

    Tevkifattan Alınan Damga Vergisi Nereye Ödenir?

    Tevkifattan alınan damga vergisini ödemek isteyen kişiler vergi dairelerinin internet sitelerine giriş yaparak, bu ödemeyi gerçekleştirebilirler.

     

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