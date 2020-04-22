1047 Vergi Kodu Nedir? Damga Vergisi Nereye Ödenir?
Vergi devlerin verdiği hizmetleri güçlendirmek amacıyla kişiler tarafından oluşturulmuş mekanizmadır. Ülkemizde birçok vergi türü bulunmaktadır. Bu vergiler her vatandaştan alınır. Bu vergi türlerinden birisi de damga vergisidir. Peki 1047 vergi kodu nedir? Damga vergisi nereye ödenir? Sizler için bu konuyu derledik.
1047 numaralı vergi kodu damga vergisine aittir. Damga vergisi kişiler ve kişiler ile veya kurumlar ile kurumlar ile arasındaki hukuki veya resmi işlemleri belgeleyen kağıtlardan alınan vergilerdir.
1047 Vergi Kodu Nedir?
1047 vergi kodu damga vergisidir. Damga vergisi mükellefleri kağıtları imzalayan kişilerdir. Resmi dairelerde kişiler arası işlemleri ait olan kağıtların vergisi damga vergisidir. Damga vergisinin alınabilmesi için imzalanıyor ve ibraz ediliyor olması gerekir. Aynı zamanda hüküm içermesi de gerekmektedir.
Damga Vergisi Nereye Ödenir?
Damga vergisi pul yapıştırılması, makbuz karşılığı, istihkaktan kesinti yapılması şekli ve basılı damga konulması şekillerinden biriyle ödenebilir. Damga vergisinin 3 farklı ödeme yerleri bulunmaktadır. Damla vergisi Vergi Dairelerine ödenebilir. İkinci ödeme yeri ise anlaşmalı bankalardır. Son ödeme yeri Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesidir.