1048 Vergi Kodu Nedir? 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergi̇si̇ Nereye Ödenir?

Vergiler, vatandaşların yaptıkları işlemlere ve çalışma durumlarına göre ödemeleri gereken yaptırımlardır. Bu yaptırımlar tür olarak değişiklik gösterir. Vergi türleri ise kısa rakamsal kodlarla belirlenir.



1048 Vergi Kodu Nedir?



1048 vergi kodunun açılımı 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi olarak bilinir. Bu vergi türü yapılan işlemler sonucunda kişilerden alınan ücretleri ve damga vergilerini kapsar. Bu vergi türünde bir ödeme gerçekleştirecekseniz öncelikle işlemleriniz için vergi kodları kullanılır. Muhasebe aşamasında da bu vergi kodları ile ödenen vergiler açıklanır.



5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi Nereye Ödenir?



1048 vergi kodu ile işlem yapılan 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi hem internetten hem de vergi dairelerinden ödenebilir. İnternet üzerinden vergi dairesi sistemine giriş yapılarak 5035 sayılı kanuna göre damga vergisi için ödeme yapabilirsiniz