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    HaberlerEkonomi Haberleri 1084 Vergi Kodu Nedir? Gecikme Faizi Nereye Ödenir?
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    22.04.2020 - 18:15 |

    1084 Vergi Kodu Nedir? Gecikme Faizi Nereye Ödenir?

    Vergi kodları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenmekte ve pratik bir bilgi olarak kamuoyuna sunulmaktadır. Bu vergi kodları sayesinde yapılacak ödeme hakkında kolayca bilgi edinmek mümkündür. 1084 numaralı vergi kodu bu kapsamda sıkça araştırılmaktadır. Bu araştırmalarda da 1084 vergi kodu nedir ve gecikme faizi nereye ödenir gibi sorular sorulmaktadır. 1084 vergi koduyla ilgili sorulan tüm soruların cevaplarını derledik.

    1084 Vergi Kodu Nedir? Gecikme Faizi Nereye Ödenir?

    1084 vergi kodunu anlayabilmek için öncelikle “faiz” kelimesinin kavranması gerekmektedir. Bu kapsamda faiz; bir yere ödünç verilen paranın karşılığında alınan kar olarak tanımlanmaktadır.

    1084 Vergi Kodu Nedir?

    1084, gecikme faizi olarak isimlendirilen bir vergi kodudur. Bu vergi kodu kapsamında, normal vade süresince ödenmemiş vergilere gecikme faizi ilave edilmektedir. Eklenen faiz ise gecikme zammı oranında hesaplanmaktadır.

    Gecikme Faizi Nereye Ödenir?

    Gecikme faizi ödemesi, borcun mükellefi tarafından bankalara yapılabilmektedir. İsteyen kişilerin ödeme yöntemi olarak elektronik tahsilat uygulanmasından yararlanmasına da izin verilmektedir. Elektronik tahsilat uygulaması şehir dışından yapılacak ödemelere de izin vermektedir. Bankalara yapılan ödeme sonrasında, tahsilat bilgileri bordro ve icmale işlenmektedir.

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