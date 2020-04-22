1084 Vergi Kodu Nedir? Gecikme Faizi Nereye Ödenir?

1084 vergi kodunu anlayabilmek için öncelikle “faiz” kelimesinin kavranması gerekmektedir. Bu kapsamda faiz; bir yere ödünç verilen paranın karşılığında alınan kar olarak tanımlanmaktadır.



1084 Vergi Kodu Nedir?



1084, gecikme faizi olarak isimlendirilen bir vergi kodudur. Bu vergi kodu kapsamında, normal vade süresince ödenmemiş vergilere gecikme faizi ilave edilmektedir. Eklenen faiz ise gecikme zammı oranında hesaplanmaktadır.



Gecikme Faizi Nereye Ödenir?



Gecikme faizi ödemesi, borcun mükellefi tarafından bankalara yapılabilmektedir. İsteyen kişilerin ödeme yöntemi olarak elektronik tahsilat uygulanmasından yararlanmasına da izin verilmektedir. Elektronik tahsilat uygulaması şehir dışından yapılacak ödemelere de izin vermektedir. Bankalara yapılan ödeme sonrasında, tahsilat bilgileri bordro ve icmale işlenmektedir.