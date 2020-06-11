11 Haziran canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları..

Gündemde altın fiyatlarında yaşanan değişimler araştırılan arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşten sonra yükseliş başladı. Yatırımcılar piyasalardaki son durum ile ilgili detaylarla ilgileniyorlar. İşte 11 Haziran 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...

11 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 377,78 TL alış, 377,84 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 614,70 TL alış, 620,60 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın 1.229,40 TL alış, 1.239,86 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın 2.519,30 TL alış, 2.543,70 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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