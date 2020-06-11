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    HaberlerEkonomi Haberleri 11 Haziran canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları..
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    11.06.2020 - 13:07 |

    11 Haziran canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları..

    Haftanın dördüncü günü başladı. Hediye yada yatırım aracı olarak altın almak isteyenlerin gündeminde altın fiyatlarındaki son hareketlilik yer alıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları ile ilgili detaylarını araştırıyorlar. İşte 11 Haziran altın fiyatlarında son durum...

    11 Haziran canlı altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları..

    Gündemde altın fiyatlarında yaşanan değişimler araştırılan arasında bulunuyor. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşten sonra yükseliş başladı. Yatırımcılar piyasalardaki son durum ile ilgili detaylarla ilgileniyorlar. İşte 11 Haziran 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış satış fiyatları...

    11 HAZİRAN 2020 ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN NE KADAR?

    Gram altın 377,78 TL alış, 377,84 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

    Çeyrek altın 614,70 TL alış, 620,60 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    YARIM ALTIN NE KADAR?

    Yarım Altın 1.229,40 TL alış, 1.239,86 TL satış fiyatından işlem görmeye devam ediyor.

    TAM ALTIN NE KADAR?

    Tam altın 2.519,30 TL alış, 2.543,70 TL satış fiyatından işlem görüyor.

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    Sokaklarda dolaşan boz ayı ilgi odağı olduARTVİN'in Şavşat ilçesinde, son bir aydır özellikle gece saatlerinde ilçe merkezine inerek cadde ve sokaklarda dolaşan boz ayı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Evlerinin pencere ve balkonlarından ayıyı yakından görüp, izlemek için geceyi bekleyen ilçe sakinleri, sokaklara bıraktıkları yiyeceklerle de boz ayıyı besliyor.
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