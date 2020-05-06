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    HaberlerEkonomi Haberleri 11 Mayıs’ta otomotiv faaliyete başlıyor
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    06.05.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    11 Mayıs’ta otomotiv faaliyete başlıyor

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması boyunca 16 bin 900 firmanın üretimi sürdürdüğünü belirterek, “11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak” dedi.

    11 Mayıs’ta otomotiv faaliyete başlıyor

    Varank, Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenen toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı. Varank, kısa çalışma ödeneğine şimdiye kadar 3 milyonun üzerinde çalışan için başvuru yapıldığını kaydetti. Fabrikaların temelli kapanması gibi bir yaklaşımın asla olmadığını belirten Varank, “Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bile ihracat taahhüdü olan ya da ara vermesi durumunda büyük zararla karşılaşabilecek üreticilerin çalışmaya devam etmesini sağladık. Böylece kısıtlama boyunca, İçişleri Bakanlığı genelgesinde olan sektörlere ilave olarak, 16 bin 900 firma daha üretimlerini sürdürdü” dedi. 

    Hızla toparlanacak

    Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, “normalleşme” planına değinerek, “Üretim cephesinde önemli gelişmeler var. Otomotiv fabrikalarının büyük bölümü yeniden üretime geçti. 11 Mayıs itibarıyla ülkemizde tüm ana fabrikalar tekrar faaliyetlerine başlamış olacak. Bazı tekstil firmalarının da açılmaya başladığını biliyoruz. AVM’lerin ve ihracat kanallarının normalleşmesiyle sektör hızlıca toparlanacak” diye konuştu.

    İşçilere test yapılacak

    Çalışanın sağlığının güvenceye alınmasının iyi planlanması gerektiğini vurgulayan Varank, “Sanayinin kalbinin attığı şehirlerden Kocaeli’de pilot proje başlattık. Sağlık Bakanlığımız ile birlikte, Gebze Teknik Üniversitesi’nde sadece sanayiye hizmet vermek üzere, günlük 5 bin test kapasiteli bir laboratuvar kuruldu. Ankara için de benzer bir proje yakında devreye girecek” dedi.

    Varank, İstanbul, Bursa ve Tekirdağ’da da tarama testleri yapacaklarını kaydetti.

     

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