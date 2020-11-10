10.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ
118 milyon euro’luk imza
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili 118 milyon euro’luk sözleşme imzalandı.
ASELSAN’ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.
Ciroya katkı
Açıklamada, “ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir savunma sistemi çözümünün ihracatıyla ilgili olarak toplam bedeli 118 milyon euro tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2020-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir” denildi.
Öte yandan, şirketten yapılan açıklamanın detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin olarak, “Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir” değerlendirmesi yapıldı.
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