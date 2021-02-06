12 sözleşmeli avukat alınacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden 8 ilde toplam 12 sözleşmeli avukat alım ilanı duyuruldu.
Başvuru süresinde son gün 24 Şubat.
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Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.