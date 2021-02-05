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05.02.2021 - 19:38 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

124 sözleşmeli sanatçı alacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Kültür ve Turizm Bakanlığı 124 sözleşmeli sanatçı alacak.

124 sözleşmeli sanatçı alacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirtilen birimlerde çalışmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin B fıkrası uyarınca 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın ek 8 inci maddesi kapsamında 31/12/2021 tarihine kadar görev yapmak üzere belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacak.

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