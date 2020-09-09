BİST1.0900.00EURO8.820.16USD7.480.08ALTIN465.090.60
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 134 milyon TL sosyal destek ödemesi
    ABONE OL
    09.09.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    134 milyon TL sosyal destek ödemesi

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi.

    134 milyon TL sosyal destek ödemesi

    Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, dün itibarıyla başlayan ödemelerin 15 Eylül’e kadar hesaplara yatırılacağını kaydetti. Ödemelerin tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını dileyen Selçuk, “SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon lira ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz” ifadelerini kullandı.

    Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yüz yüze eğitimde takvim netleşiyor

    Yüz yüze eğitimde takvim netleşiyor

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

    Dezenfektanlar hakkında 11 altın bilgi

    Dezenfektanlar hakkında 11 altın bilgi

    Sıradaki Haber