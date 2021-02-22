22.02.2021 - 17:03 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
136 adet arsa satışa çıkarıldı
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Kırıkkale'de 136 adet arsa ihaleyle satışa çıkarıldı.
Mülkiyeti Kırıkkale İl Özel İdaresi’ne ait Bahşılı ilçesi Karaahmetli Köyü ve Keskin ilçesi Konur Köyünde bulunan ilanda tüm nitelikleri yazılı 1 adet hisseli 129 adet hissesiz taşınmazların satışı yapılacak.
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesine göre (açık teklif usulü) yapılacak ihale 5 Mart 2021 günü saat 14:50'de İ Özel İdaresi İl Genel Meclis Hizmet Binasında yapılacak.
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