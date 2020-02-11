Devlet Hava MeydanlarÄ± Ä°ÅŸletmesi (DHMÄ°) Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, ocak ayÄ±na iliÅŸkin hava yolu uÃ§ak, yolcu ve yÃ¼k istatistiklerini aÃ§Ä±kladÄ±.Buna gÃ¶re, havalimanlarÄ±na iniÅŸ - kalkÄ±ÅŸ yapan uÃ§ak trafiÄŸi, iÃ§ hatlarda 67 bin 158, dÄ±ÅŸ hatlarda 43 bin 473 olarak belirlendi. BÃ¶ylece hava yolunda hizmet verilen toplam uÃ§ak trafiÄŸi Ã¼st geÃ§iÅŸler dahil 145 bin 72â€™ye ulaÅŸtÄ±.

Ocakta, TÃ¼rkiye genelindeki havalimanlarÄ±nda iÃ§ hat yolcu trafiÄŸi 7 milyon 799 bin 42, dÄ±ÅŸ hat yolcu trafiÄŸi 6 milyon 131 bin 774 oldu. BÃ¶ylece sÃ¶z konusu ayda direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiÄŸi, 13 milyon 952 bin 310 olarak gerÃ§ekleÅŸti. HavalimanlarÄ± yÃ¼k (kargo, posta ve bagaj) trafiÄŸi ocak ayÄ± itibarÄ±yla iÃ§ hatlarda 63 bin 247 ton, dÄ±ÅŸ hatlarda 211 bin 696 ton, toplamda ise 274 bin 943 tona ulaÅŸtÄ±.Â



