14 Şubat ‘PAZAR’ı alışverişe doping!

Sevgililer Günü için geri sayım sürerken alışveriş de iyice hareketlendi. 14 Şubat’ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle kutlamalar evde yapılacak. Sanal alışverişe 14 Şubat katkısının yüzde 30’ları bulacağı düşünülüyor.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, Sevgililer Günü alışverişlerinin de sanala yöneldiğini belirterek, “Pozitif bir etki bekliyoruz. Markalar da kampanyalarını online mecralarına taşıdı. Aynı zamanda online alışveriş platformları, pazar yerleri de özel kampanyalar düzenliyor. Sevgililer Günü alışverişlerinin e-ticarete yüzde 25 - 30 katkı sağlayacağını öngörüyoruz” dedi.

Özel yemek evde

Bu özel günde daha çok takı, giyim - ayakkabı, teknolojik ürünler, çiçek alışverişinin artacağını anımsatan Ekmekçi, “Pandemi nedeniyle restoranların kapalı olması ve 14 Şubat’ın pazar gününe denk gelmesi nedeniyle tüketicilerin sevdikleriyle yiyecekleri özel yemeklerini de evlerine taşımasını bekliyoruz. Bu da online yemek siparişini ve market alışverişlerini artıracak” diye konuştu.

Çiçekçiye can suyu

Türkiye Çiçekçiler Birliği Başkanı İsmail Başaran, çiçekçilerin korona salgını nedeniyle sıkıntılı süreçten geçtiğini anımsatarak, Sevgililer Günü dolayısıyla sektörün biraz da olsa nefes alacağını vurguladı. Başaran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektöre can suyu olacak. Ama geçen yıl yapılan işin ancak yüzde 50’sini yapabilecek gibi duruyoruz. Sektöre akşam 24:00’a kadar servis izni verildi. Bu süreçte bu gelişme işlerimizi artıracak. Sevgililer Günü’nde en çok kırmızı gül, orkide, kır çiçekleri, papatya satışı olur. Bu yıl da benzer talebi bekliyoruz. Sektör çok fazla sanal satışa kaydı. Vatandaşlardan bu özel gün için kendi mahallelerindeki çiçekçilerden alışveriş yapmalarını rica ediyoruz.”

SON DAKİKACI ÇOK

LC Waikiki Başkanı Vahap Küçük, Türk alışverişçilerin genelde son dakikacı olduğunu ve 14 Şubat’a 4 - 5 gün kala alışverişin daha artmasını beklediklerini dile getirerek, “Pandemi nedeniyle geçen yılki kadar bir hareket beklemiyoruz ama önemli bir hareketlenme yaratacak. Daha çok ev, iç giyim ve dış giyimde talep öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Mücevher ve saat

Atasay Mücevherat CEO’su Atasay Kamer, bu özel günün mücevher sektörü için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Öncelikli tercihlerden biri mücevherat. Altın ve pırlanta yüzük en çok tercih edilen kategoriler. Bileklik, kolye ve küpeler öne çıkıyor” dedi.

Saat&Saat Başkanı Ramazan Kaya, sokağa çıkma yasaklarının sanal alışverişe ilgiyi artırdığını anımsatarak, şunları söyledi: “Sanalda 2020’yi, 2019’a göre yüzde 70 büyümeyle tamamladık. Anlık sağlık verilerinize ulaşabildiğiniz akıllı saatlere ilgi arttı.”

Patiswiss CEO’su Elif Aslı Yıldız, çikolatanın bu dönemde önemli hediye seçeneklerinden biri olduğunu ifade etti.