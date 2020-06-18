BİST110.9400.00EURO7.710.18USD6.840.17ALTIN380.16-0.04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEkonomi Haberleri 15 günde 1 milyon yolcu uçtu
    ABONE OL
    18.06.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    15 günde 1 milyon yolcu uçtu

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kontrollü normalleşme süreciyle başlatılan uçuşlarla iç hatlarda 940 bin 648 yolcu, dış hatlarda ise 69 bin 489 yolcuya hizmet verildiğini belirterek, “Havalimanlarına 1-15 Haziran’da iniş-kalkış yapan uçak sayısı, iç hatlarda 10 bin 777, dış hatlarda ise 2 bin 904 olmak üzere toplamda 13 bin 681 oldu” ifadesini kullandı.

    15 günde 1 milyon yolcu uçtu

     

    Karaismailoğlu, sektörde elde edilen ilk rakamların normalleşmenin olumlu seyrinin göstergesi olduğunu bildirdi.

    5’te 1’i İstanbul’dan

    İstanbul Havalimanı’nda haziranın ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 1739, dış hatlarda ise 1159 olmak üzere toplamda 2 bin 898 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

    Antalya da hareketli

    Karaismailoğlu, turizmin başkenti sayılan Antalya Havalimanı’nda da aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 444, dış hatlarda ise 82 olmak üzere toplamda 526 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

    “Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847 olmak üzere toplamda 37 bin 825 olarak kayıtlara geçti.”

    İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadıİstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesine rağmen Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde vatandaşlar maske takmadı
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Orkinos avcılığına sertifika vermeyin’

    ‘Orkinos avcılığına sertifika vermeyin’

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

    Türk profesörden süper mikro robot

    Türk profesörden süper mikro robot

    Sıradaki Haber