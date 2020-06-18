15 günde 1 milyon yolcu uçtu

Karaismailoğlu, sektörde elde edilen ilk rakamların normalleşmenin olumlu seyrinin göstergesi olduğunu bildirdi.

5’te 1’i İstanbul’dan

İstanbul Havalimanı’nda haziranın ilk 15 gününde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 1739, dış hatlarda ise 1159 olmak üzere toplamda 2 bin 898 olduğu bilgisini veren Karaismailoğlu, yolcu trafiğinin de iç hatlarda 185 bin 495, dış hatlarda 29 bin 127 olmak üzere toplamda 214 bin 622 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Antalya da hareketli

Karaismailoğlu, turizmin başkenti sayılan Antalya Havalimanı’nda da aynı dönemde iniş-kalkış yapan uçak trafiğinin iç hatlarda 444, dış hatlarda ise 82 olmak üzere toplamda 526 olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Yolcu trafiği iç hatlarda 34 bin 978, dış hatlarda 2 bin 847 olmak üzere toplamda 37 bin 825 olarak kayıtlara geçti.”