15 milyar dolarlık hedefe kararlı adım

Türkiye ile Azerbaycan arasında 138 maddeden oluşan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Protokolü imzalandı. Protokolün imzalandığı Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. KEK toplantısı ile mevcut fikir birlikteliğinin ekonomik ve ticari altyapısıyla iki ülke arasındaki iş birliğinin yol haritasının güncellendiğini aktaran Oktay, şunları kaydetti.

“Azerbaycan ile ikili ticaretimiz, Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak, enerji dahil 4.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Hedefimiz, 2023 yılında 15 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaktır. Bugün imzaladığımız İşbirliği Protokolü ve Eylem Planının 15 milyar dolarlık hedefe ulaşmada önemli bir aşama olacağına inanıyorum.” Oktay, dünkü toplantıda alınan kararlar hakkında şu bilgiyi verdi:

“Sanayi ve teknoloji, enerji, şehircilik, savunma, kültür ve turizm, ulaştırma ve haberleşme, tarım ve gıda güvenliği, eğitim, gençlik ve spor gibi alanlarda iş birliği imkanlarımızı ele aldık ve bunları da karara bağladık. Ülkelerimiz arasında ‘Türkiye -Azerbaycan Sermaye Fonu’ oluşturulmasına dair değerlendirmelerimiz oldu. Diğer taraftan rüzgar ve güneş enerjisi gibi alanlarda iş birliği imkanlarını değerlendirdik. Tercihli ticaret anlaşması kapsamının genişletilmesi, ki bu konuda bizim nihai hedefimiz, bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasıdır.”

Oktay, görüşülen diğer konuları da şöyle sıraladı:

“Tohumculuk alanında iş birliği müzakerelerinin tamamlanması, Şahin (SOM) Füze Savunma sisteminin Azerbaycan Hava Kuvvetleri envanterindeki savaş uçaklarına entegrasyonu, siber tatbikatlara ortak katılım sağlanması, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu’nun faaliyete geçirilmesi, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı çalışmalarının hızlandırılması, Nahçıvan ile ikili ticarette gümrük muafiyeti bulunan ürün sayısının artırılması, Türkiye Petrolleri’nin Azerbaycan’daki yatırımlarına yönelik Azerbaycan tarafınca finansman kolaylığı sağlanması ve petrol sahası ortaklıkları kurulması.”

İhya edilecek

Oktay, mutabık kalınan eylemler arasında önceliğin, işgalci Ermenistan’dan kurtarılan ve özgürleştirilen bölgelerin kalkındırılmasına ve ihya edilmesine yönelik çalışmalar olacağının altını çizdi.

‘Azerbaycan, KARDEŞ Türkiye’nin yanında’



Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, “Bölgedeki tüm süreçlerde Azerbaycan, kardeş Türkiye’nin yanındadır. Bu kararlı tutumumuzu bugün bir daha teyit ettik” dedi.



Toplantı kapsamında imza törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan katılırken, Helal Akreditasyon İşbirliği Mutabakat Zaptı, TÜRKAK-AZAK İşbirliği Mutabakat Zaptı, Ulaştırma ve Bilgi Teknolojileri alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ve Mesleki Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü imzalandı.