15 milyar dolarlık yabancı girişi

Ekonomi yönetimindeki değişim ve reform gündemiyle kasım ayından bugüne yabancı yatırımcılar, Türkiye piyasalarına 15 milyar doların üzerinde giriş yaptı.

Bu değişim piyasa dostu uygulamalara dönüş ile birlikte gelirken piyasadaki beklenti, girişlerin yılın ilk yarısında belirginleşmek üzere 2021 boyunca da devam edeceği şeklinde.

İki katına çıkabilir

12 yabancı yatırımcı ve birçok lokal işlemcinin görüş ve tahminlerini alarak derlenen verilere göre yabancı girişleri yıl ortasına kadar iki katına çıkabilir ve büyük yatırım fonları da daha uzun vadeli pozisyon almayı değerlendirebilir.

Yaklaşık 67 milyar dolar varlık yöneten Londra merkezli BlueBay Asset Management'tan Polina Kurdyavko, "Türkiye pozisyonumuzu artırdık ve ortodoks adımlar devam ettikçe de bu yönde adım atmayı planlıyoruz" dedi.

Türkiye tahvil piyasalarındaki payını yüzde 20'lerden yüzde 3'lere kadar düşüren yabancı yatırımcılar yatırımlarını 2 aydan kısa sürede yüzde 5'in üzerine çıkardı.

Piyasadaki genel beklenti yabancı yatırımcının girişlerinin devam edeceği ve yılın ortasında yabancı payının yüzde 10'a ulaşabileceği şeklinde. Uzmanlar, yabancı payının gördüğü tarihi düşük seviyeler olan yüzde 3'ten çift haneye yılın ilk yarısında ulaşılabileceğini, 2021'de DİBS piyasasına 7-15 milyar dolar arası giriş beklediklerini belirtiyor. Deutche Bank da benzer şekilde 10 milyar dolar yabancı girişi beklediğini geçen haftaki raporunda dile getirdi.

Bu gelişmeler piyasa fiyatlamalarına da yansırken 5 yıldır aralıksız değer kaybeden TL ise 8.5'li seviyelerden 7.5'in altına geriledi. Bu, TL'de yaklaşık yüzde 10 değer kazancı anlamına geliyor. Hisse senetlerinde ise değer kazancı yaklaşık yüzde 33 seviyesinde.

Beklentiler iyimser

TL, yabancı yatırımcılara hem nominal, hem de reel bazda yüksek bir faiz getirisi sağlıyor. Beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faiz TL için yaklaşık yüzde 5.5 seviyesinde. Gelişmekte olan ülke para birimleri ortalaması ise yaklaşık yüzde 0.5 düzeyinde. Mevcut enflasyona göre verilen reel faiz ise yüzde 2.4 civarında.

Yine bankacıların hesaplamalarına göre kasım başından beri Türkiye piyasalarına 15-17 milyar dolar arasında yabancı yatırımcı girişi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 milyar doların üzerinde portföy girişi olduğunu söyledi.

Bunun 5 milyar doları portföy yatırımı olarak hisse ve DİBS piyasalarına geldi. DİBS portföyü ekonomi yönetimindeki değişimden bugüne 3.1 milyar dolar, hisse portföyü 1.9 milyar dolar arttı.

10 milyar $ beklentisi

Deutche Bank’ın raporunda, lokal sabit getirili menkul kıymetler piyasasında ancak 25 milyar dolarlık bir yabancı yatırımcı girişinin yabancı payını ancak 2017’deki yüzde 20 seviyesine getirebileceğine dikkat çekti.

Raporda ekonomi yönetimindeki değişimden bugüne 3.5 milyar dolar giriş görüldüğüne dikkat çekilerek, “2021’in ilk yarısında Türkiye piyasalarına 10 milyar dolarlık giriş bizi hiç şaşırtmayacak” dedi.

JPMorgan kısa süre önce yayımladığı bir raporda, yabancı yatırımcının hali hazırdaki düşük pozisyonun, enflasyonda beklenen düşüşün desteğiyle, “Lokal borçlanma piyasasında daha fazla ralli için yer var” görüşüne yer verdi.

Hazine’nin iç borçlanmasının 2012-2017 yılında yüzde 20’sinden fazlasını finanse eden yurtdışı yerleşikler geçen sene yüzde 3’e kadar düşürdükleri paylarını son dönemde yüzde 5.5’e kadar yükseltti. Bu artış geçmişteki yüzde 20’li rakamlarla kıyaslandığında henüz çok düşük seviyelerde olsa hızlı bir şekilde gerçekleşiyor.