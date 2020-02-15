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    HaberlerEkonomi Haberleri 15 Åžubat Gram, Tam, YarÄ±m altÄ±n fiyatlarÄ± | Çeyrek altÄ±n ne kadar oldu?
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    15.02.2020 - 11:16 |

    15 Åžubat Gram, Tam, YarÄ±m altÄ±n fiyatlarÄ± | Çeyrek altÄ±n ne kadar oldu?

    AltÄ±n fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan yÃ¼kseliÅŸ trendi sÃ¼rÃ¼yor. KÃ¼resel ve bÃ¶lgesel geliÅŸmeler gÃ¼venli liman altÄ±n fiyatlarÄ±nda seyrin yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ ilerlemesine neden oluyor. TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney sÄ±nÄ±rÄ±nda yaÅŸanan savaÅŸ ve Ä°dlib'de yaÅŸanan gerilimin yanÄ± sÄ±ra dÃ¼nyayÄ± sarsan KoronavirÃ¼s nedeniyle altÄ±n fiyatlarÄ±ndaki seyir yukarÄ± yÃ¶nlÃ¼ devam ediyor. HaftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde altÄ±nÄ±n gramÄ± gÃ¼nÃ¼ 0,33 artÄ±ÅŸla 308,20 liradan tamamladÄ±. Peki Ã‡eyrek altÄ±n fiyatlarÄ±nda son durum ne?

    15 Åžubat Gram, Tam, YarÄ±m altÄ±n fiyatlarÄ± | Çeyrek altÄ±n ne kadar oldu?

    AltÄ±n fiyatlarÄ±nda yaÅŸanan yÃ¼kseliÅŸ trendi devam ediyor. HaftanÄ±n son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde gram altÄ±n gÃ¼nÃ¼ 0,33 artÄ±ÅŸla 308,20 liradan tamamladÄ±. Ä°stanbul KapalÄ±Ã§arÅŸÄ±da Ã‡eyrek altÄ±nÄ±n fiyatÄ± son iÅŸlem gÃ¼nÃ¼nde 501 lira Cumhuriyet altÄ±nÄ± ise 2.051.000 TÃ¼rk LirasÄ±ndan iÅŸlem gÃ¶rdÃ¼. Ä°stanbul BorsasÄ±nÄ±n iÅŸleme kapalÄ± olduÄŸu ÅŸu saatlerde Gram altÄ±n 308,26 Lira, Ã‡eyrek altÄ±n ise 502,33 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor. Ä°ÅŸte 15 Åžubat gÃ¼ncel altÄ±n fiyatlarÄ±...

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    15 Åžubat Gram, Tam, YarÄ±m altÄ±n fiyatlarÄ± | Ã‡eyrek altÄ±n ne kadar oldu

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