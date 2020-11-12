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12.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

15 yeni restoran açtı evden servise başladı

Tavuk Dünyası CEO’su Volkan Mumcu, yılın başından bugüne kadar 11 şehirde 15 yeni restoran açtıklarını, 2020’yi ise kalan dönemde açılacak yaklaşık 10 yeni restoran dahil toplamda 232 restoranla kapatmayı hedeflediklerini söyledi. Mumcu, her restoranda 20 kişinin istihdam edildiğini, toplam eleman sayılarının da 3.500’e çıktığını aktardı

15 yeni restoran açtı evden servise başladı

Mumcu, pandeminin oluşturduğu tüm zorlu koşullara karşın 2020 yılında da bir yeniliğe daha imza attıklarını ve uzun zamandır beklenen paket servis hizmeti Şeften İste’yi de tüketicilerle buluşturduklarını dile getirdi. Mumcu, “Paket servis için hazırlıklarımız 2019 yılının başından beri devam ediyordu. Gerek paketimizin tasarımı, gerekse de iletişim ve hizmet kanalları gibi birçok ayrıntı üzerine çalışmalar büyük bir titizlikle yapıldı. Hazirandan beri de 500 bin sipariş aldık. En çok sipariş İstanbul, İzmir ve Antalya’dan. 36 şehirde 112 restoranımızla bu servisi veriyoruz. Ciromuza katkısı yüzde 10’larda” dedi.

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