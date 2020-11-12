15 yeni restoran açtı evden servise başladı

Mumcu, pandeminin oluşturduğu tüm zorlu koşullara karşın 2020 yılında da bir yeniliğe daha imza attıklarını ve uzun zamandır beklenen paket servis hizmeti Şeften İste’yi de tüketicilerle buluşturduklarını dile getirdi. Mumcu, “Paket servis için hazırlıklarımız 2019 yılının başından beri devam ediyordu. Gerek paketimizin tasarımı, gerekse de iletişim ve hizmet kanalları gibi birçok ayrıntı üzerine çalışmalar büyük bir titizlikle yapıldı. Hazirandan beri de 500 bin sipariş aldık. En çok sipariş İstanbul, İzmir ve Antalya’dan. 36 şehirde 112 restoranımızla bu servisi veriyoruz. Ciromuza katkısı yüzde 10’larda” dedi.