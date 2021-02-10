MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 16 yaşında dayısından öğrendi! 65 yıldır bu işi yapıyor...
ABONE OL
10.02.2021 - 10:07 | | DHA

16 yaşında dayısından öğrendi! 65 yıldır bu işi yapıyor...

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan Ahmet Eden (81), 16 yaşında dayısından öğrendiği tahta kaşık üretimini 65 yıldır sürdürüyor.

16 yaşında dayısından öğrendi! 65 yıldır bu işi yapıyor...

Amanos Dağları eteklerindeki Bektaşlı Mahallesi'nde oğlu ve gelini ile beraber yaşayan Ahmet Eden, ormandan topladığı odun parçalarını, tahta kaşık ve kepçeye dönüştürerek yakınlarına, dostlarına ve gelinlik kızlara hediye ediyor. İlerleyen yaşına rağmen dinç görünen, her gün düzenli olarak yürüyüş yaparak doğal ve organik besinlerle beslenen Ahmet Eden, 16 yaşındayken kaşık ustası dayısından tahtadan kaşık yapmayı öğrendiğini anlattı. Dağdan topladığı çam, gürgen, ardıç ve çınar ağaçlarının dallarını evinin bahçesine getirerek, oyma ve yontma yöntemiyle kaşığa ve kepçeye dönüştürdüğünü aktaran Eden, bölgede 'Kaşıkçı Ahmet Emmi' olarak tanındığını dile getirdi. Gençliğinde neredeyse her gün Amanos Dağları'nda 6 kilometre yol yürüyüp, hayvanlarını otlattığı sırada dağdan kestiği odunları sırtında taşıdığını kaydeden Eden, şimdilerde ancak belirli zamanlarda dağlara gidebildiğini ve günde 7-8 tahta kaşık yaptığını söyledi.

16 yaşında dayısından öğrendi 65 yıldır bu işi yapıyor...

'UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ DURUMDA'

Tahta kaşıkların geçmiş yıllarda her evin en önemli araç-gereçleri arasında yer aldığını, ancak endüstriyel ürünler yüzünde bugün unutulmaya yüz tuttuğunu ifade eden Eden, şöyle konuştu: 

"Şimdiki nesiller böyle işe yarayan hobilere hiç merak göstermiyorlar. Eskiden dağ köylerinde genellikle herkes tahta kaşık kullanırdı. Dayım bu kaşıkları yapar, sonra da eşe dosta dağıtır, bazen kendi köyümüzde ve diğer yakın köylere götürür, onun karşılığında para alır veya başka yiyecekler alırdı. O zamanlar para çok azdı. Ben de şimdi balta, keser ve bıçak kullanarak şekillendirdiğim kaşıkları sertleşmesi ve yontarken yarılmaması için suda beklettikten sonra zımparalayarak kullanıma hazır hale getirip, eşe-dosta hediye ediyorum. Vaktimin çoğunu kaşık yapma ve ibadet ile geçiririm. Başka il ve ilçelerde çok tanıdığım var. Onlara da zaman zaman yaptığım kaşıklardan gönderirim. Bazen mahallemizde veya akrabalarımızda gelin gidecek olan kızlara hediye ediyorum. Bir süre önce torunlarıma da tahta kaşık yapımını öğrettim ama onlar bu işi devam ettirirler mi orasını bilemem.” 

Belediye başkanı isyan etti! 'İçi boşaltıldı, kazmayın'Manisa'da Bintepeler diğer adıyla Lidya Kral Mezarlığı olarak bilinen 2 bin 700 yıllık tümülüsler, define uğruna yok ediliyor. Kaçak kazı yapan şüpheliler, 2 tümülüse zarar verirken, iş makineleri ile kazılan tümülüs adeta yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İş makineleri ile yapılan kaçak kazıya ilk defa şahit olduğunu belirten Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, definecilere seslenerek, "Ne olur şu doğal güzelliği bozmayın. Antik çağda soyulan bu tümülüslerin içerisinde hiçbir şey bırakılmadı. 'Bu tepede hiçbir şey yok, tamamen boşaltılmıştır' diye yazalım ki bari, tepeleri bozmasınlar" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Van'da boş arazideki çuvaldan afyon sakızı çıktı!

Van'da boş arazideki çuvaldan afyon sakızı çıktı!

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Çalışanlara güzel haber! 1 yıl içerisinde başvuran alıyor

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Ukrayna uçağı ile ilgili gizli kayıt ortaya çıktı

Son dakika... Kadıköy'de İETT otobüsü çalındı! Taksim'de bulundu

Son dakika... Kadıköy'de İETT otobüsü çalındı! Taksim'de bulundu

Sıradaki Haber