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    HaberlerEkonomi Haberleri ‘17 milyar TL tarım desteği hesaba yattı’
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    15.09.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    ‘17 milyar TL tarım desteği hesaba yattı’

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 2 yılda tarımsal hasılanın yüzde 45 gibi önemli bir artışla 275 milyar liraya ulaştığını belirterek, “Bugün itibarıyla tarımsal desteklerin 17 milyar lirası çiftçilerimizin hesaplarına yattı” dedi.

    ‘17 milyar TL tarım desteği hesaba yattı’

    Pakdemirli, video konferans yoluyla katıldığı 11. Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nın ödül töreninde, Türkiye’nin 55.1 milyon küçükbaş hayvanla Avrupa’da birinci, 18.7 milyon büyükbaş hayvanla ikinci, süt üretiminde de üçüncü sırada yer aldığını belirterek, “Tarımsal alan bakımından dünyada 17’nci sırada olmamıza rağmen, tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 arasında yer alıyoruz” dedi.

    ‘22 milyara çıkardık’

    Bakan Pakdemirli, 18 yılda çiftçiye toplam 310 milyar lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarının altını çizerek, “Son iki yılda tarımsal desteği yüzde 52 artışla, 22 milyar liraya çıkardık. Bütçemizin yüzde 55’ini çiftçimize, yani tarımsal desteklere ayırdık” dedi.

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