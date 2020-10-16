170 ülkeye Türk derisi ihracatı

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, salgın şartlarına rağmen ihracatı artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Ocak-eylül döneminde 170’in üzerinde ülkeye ihracat yapan sektörümüzün bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Rusya, İtalya, Irak ve İspanya oldu” dedi.

Şenocak, AA’ya yılın ilk 9 ayında sektör ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düşmesine rağmen 989 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.