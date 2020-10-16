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    HaberlerEkonomi Haberleri 170 ülkeye Türk derisi ihracatı
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    16.10.2020 - 07:00 |

    170 ülkeye Türk derisi ihracatı

    170 ülkeye Türk derisi ihracatı

    İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, salgın şartlarına rağmen ihracatı artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade ederek, “Ocak-eylül döneminde 170’in üzerinde ülkeye ihracat yapan sektörümüzün bu dönemde en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Rusya, İtalya, Irak ve İspanya oldu” dedi.

    Şenocak, AA’ya yılın ilk 9 ayında sektör ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 düşmesine rağmen 989 milyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

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