10.02.2021 - 16:59 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr
Entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre İzmir'de et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihalesi yapılacak.
İzmir Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden et entegre tesisleri ve müştemilatının irtifak hakkı ihale usulü verilecek.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmakta kararlıyız'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Balıkesir, Osmaniye, Tokat ve Tunceli 7. Olağan İl Kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı. Erdoğan, 'Terör örgütleri ile başaramadıklarını, darbe ile deneyenleri nasıl hüsrana uğrattıysa, bundan sonra da hüsrana gark edeceğiz. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ülkenin arasına sokmakta kararlıyız. Nasıl bugünlere geldiysek, yarın da 10 büyük ülke arasına gireceğiz' dedi.