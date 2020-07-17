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    HaberlerEkonomi Haberleri 18 ilaç daha geri ödeme listesinde
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    17.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

    18 ilaç daha geri ödeme listesinde

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, biri kanser için olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.

    18 ilaç daha geri ödeme listesinde

    Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonunun toplantısı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Selçuk, “Biri kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı” bilgisini paylaştı. Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 265’e ulaştığını bildirdi.

    Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini anlatan Selçuk, “Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim” ifadesini kullandı.

    Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında bir kanser ilacının yanı sıra iki kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunuyor.

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