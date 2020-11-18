18.11.2020 - 14:30 |
18 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları için geri sayım
Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye 4 milyon TL'yi geçti. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 4 milyon 168 bin 861 TL.
18 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak Şans Topu çekilişi 20.00'de gerçekleşecek.
Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiAntalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.