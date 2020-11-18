MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerEkonomi Haberleri 18 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları için geri sayım
ABONE OL
18.11.2020 - 14:30 |

18 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları için geri sayım

Şans Topu sonuçları için heyecanlı bekleyiş. Bu akşam gerçekleşecek olan Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye 4 milyon TL'yi geçti. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak olan Şans Topu çekilişi saat kaçta yapılacak?

18 Kasım Şans Topu çekilişi saat kaçta? Şans Topu sonuçları için geri sayım

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş akşamı. Bu akşam yapılacak Şans Topu çekilişinde devreden büyük ikramiye tutarı 4 milyon 168 bin 861 TL.

18 KASIM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın iki günü Çarşamba ve Pazar günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda haftanın ilk çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlanacak Şans Topu çekilişi 20.00'de gerçekleşecek.

 

Ehliyetine süresiz el konulan sürücü kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçtiAntalya’da daha önce ehliyetine süresiz el konulan sürücü, trafik ışığında bekleyen araçlara çarptı. Kazada, aralarında İranlı hamile kadın ile 6 yaşlarındaki çocuğun bulunduğu 6 kişi yaralanırken, ehliyetsiz sürücü polis merkezine götürüldü. Kazayı yara almadan atlatanlar büyük korku yaşarken, bir sürücü ise baygınlık geçirdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

SON DAKİKA: Yasaklar neler, ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saatleri neler, cezası ne kadar? Yeni yasaklar ve sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu!

SON DAKİKA: Yasaklar neler, ne zaman başlıyor, sokağa çıkma yasağı ne zaman, saatleri neler, cezası ne kadar? Yeni yasaklar ve sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

Tarihi eser kaçakçısı müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı

Tarihi eser kaçakçısı müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı

Sıradaki Haber