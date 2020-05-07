18 milyar TL teşvikle 27 bin yeni istihdam

Listeye göre, SAV 3 Enerji Üretim AŞ’ye, Bilecik merkezli, toplam 1.51 milyar TL yatırım bedelli ve 0.99 MW elektrik üretim kapasiteli yeni GES yatırımı için, Pakmem Elektrik Üretim AŞ’ye de Kahramanmaraş merkezli, toplam 889 milyon TL yatırım bedelli ve 90 MW elektrik üretim kapasiteli RES tevsi yatırımı için teşvik belgesi verildi.



Ayrıca Ford Otomotiv AŞ Eskişehir’de 500.6 milyon TL yatırım bedelli ürün çeşitlendirme - tevsi yatırımı için teşvik belgesi aldı. Eruslu Sağlık Ürünleri AŞ’ye Bursa’da, 581 milyon TL yatırım bedelli, yıllık toplam 73 milyon adet bebek ve hijyenik ped üretim kapasiteli yeni yatırım için, Gürok Turizm ve Madencilik AŞ’ye de Kütahya merkezli ve 552.6 milyon TL yatırım bedelli, yıllık 227.640 ton üretim kapasiteli şişe ve damacana gibi cam eşya imalatı tevsi projesi için teşvik belgesi verildi. Şubat ayında ise 671 kuruluşa 12.64 milyar TL yatırım tutarlı teşvik belgesi verilmişti.



Yatırıma devam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yatırım teşvik belgelerine ilişkin bilgi verdi. Bu yılın ilk çeyreğinde öngörülen istihdam ve sabit yatırımların geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten Varank, şunları kaydetti:



“İlk çeyrekte öngörülen istihdam ve sabit yatırımlar geçen seneye göre arttı. Yeni normale geçişte yatırımlarla elimizi güçlendirip rekabetçiliğimizi artıracağız.”