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18.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

‘18 yılda 1.5 katlık reel artış sağladık’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “18 yıllık döneme baktığımız zaman, asgari ücrette reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1.5 katlık bir artış sağlamış durumdayız” dedi

‘18 yılda 1.5 katlık reel artış sağladık’

TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında asgari ücrete ilişkin eleştirilere yanıt veren Selçuk, asgari ücretin devlet, işçi ve işveren kesimlerinden oluşan 3’lü bir yapı içerisinde bağımsız bir komisyonca belirlendiğini söyledi. Selçuk, “Bu komisyonda bütün sosyal tarafların, kamunun teklifleri, önerileri, talepleri, görüşleri bağımsız bir şekilde, objektif ve şeffaf bir şekilde yapılan toplantılarda dinlenmektedir. 18 yıllık döneme baktığımız zaman, asgari ücrette reel artış olarak 2020 Ocak itibarıyla 1.5 katlık bir artış sağlamış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, iş kazalarına ilişkin eleştirilere de, “Biz, hiçbir çalışanımızı kaybetmek istemiyoruz, her can bizim için çok kıymetli. Son 18 yılda çalışan sayımız üç kat; iş yeri sayımız 2.6 kat arttı. Buna rağmen, yüz binde ölüm sayımız yarı yarıya inmiş durumda” karşılığını verdi.

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