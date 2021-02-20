20.02.2021 - 09:02 |
19 Şubat Milli Piyango sonuçları sorgula | İşte Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango çekilişi gerçekleştirildi.. Her ayın 9-19 ve 29'unda gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Milli Piyango'nun Şubat ayı içerisindeki son çekilişi dün akşam yapıldı. Şubat ayının 28 çekmesi nedeniyle bu ay içerisinde sadece iki çekiliş gerçekleştirildi Büyük ikramiyenin 4 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi sonuçları merak konusu. İşte 19 Şubat Milli Piyango çekilişi sonuçları...
Milli Piyango 19 Şubat sonuçları belli oldu. Şubat ayı içerisindeki ikinci ve son çekiliş dün akşam gerçekleştirildi. Büyük ikramiyenin 4 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiyenin yanı sıra 100 bin, 20 bin, 10 bin ve 5 bin TL tutarında ikramiye verilecek. 50 kişiye teselli ikramiyesi olarak 4 bin TL ikramiye dağıtılacak. Bunun yanı sıra amorti kazanan vatandaşlar satın aldıkları biletleri tutarı kadar ikramiye kazanacak?
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Milli Piyango çekilişi dün saat 15:30'da başladı.
19 Şubat Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar 3 ve 8 oldu. 4000000TL kazanan numara 548962 olurken 100000TL kazandıran numara ise 452635 oldu.
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