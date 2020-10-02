1GB mobil internet için dünya ülkeleri ne kadar ödüyor?

İngiltere kökenli Cable.co.uk sitesi tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada 1 GB mobil internet için ortalama ne kadar ücret ödenmesi gerektiği tam 228 ülke için karşılaştırıldı.

1 GB mobil internetin en ucuz olduğu ilk 3 ülke Hindistan, İsrail ve Kırgızistan olurken Türkiye’deki ortalama fiyatlar, listedeki 228 ülkenin 207’sinden daha ucuz çıktı.

Araştırmada farklı operatör ve tarifelerden ortalamalar alınarak dolar karşılıklarına göre sıralama yapıldı. Türkiye’deki ortalama ücretlerin pek çok Avrupa ülkesindeki ücretlerin yarısından bile daha ucuz olması dikkat çeki. ABD ve Kanada’daki ücretlerin ise Türkiye’nin 10 katından daha pahalı olduğu görüldü.

Sadece nüfusu 1 milyondan fazla olan ülkeler göz önüne alındığında 1 GB mobil internetin dünya üzerinde en pahalı olduğu üç ülke ise Malavi, Benin ve Çad oldu.

1 GB Mobil İnternet En Ucuz Ülkeler

1. Hindistan – 0.09$

2. İsrail – 0.11$

3. Kırgızistan – 0.21$

4. İtalya – 0.43$

5. Ukrayna – 0.46$

6. Kazakistan – 0.46$

7. Somali – 0.50$

8. Sri Lanka – 0.51$

9. Rusya Federasyonu – 0.52$

10. Vietnam – 0.57$

Sıralamada Dikkat Çeken Ülkeler

21. Türkiye – 0.72$

30. Fransa – 0.81$

59. İngiltere – 1.39$

75. İspanya – 1.81$

87. Finlandiya – 2.14$

110. Hollanda – 2.98$

137. Japonya – 3.91$

140. Almanya – 4.06$

188. ABD – 8.00$

207. Yunanistan – 12.06$

209. Kanada – 12.55$