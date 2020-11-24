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24.11.2020 - 07:00 | | ÖNDER YILMAZ Ankara

2.2 milyon dar gelirliye ‘TYP’

Dar gelirli vatandaşlara geçici gelir sağlama, çalışma disiplini kazandırma ve kalıcı istihdama yönelecekleri özel sektöre geçiş için maddi - manevi destek sağlamayı hedefleyen Toplum Yararına Programları’ndan (TYP) son 10 yılda 2 milyon 255 bin kişi yararlandı.

2.2 milyon dar gelirliye ‘TYP’
ÖNDER YILMAZ Ankara

 

Milliyet’in ulaştığı bilgiye göre; TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran vatandaşlar TYP kapsamında ancak 9 ay çalışabildiklerini ve toplamda çalışma süresinin 24 ayı geçemediğini belirterek, süre sınırlamasının kalkmasını istediler. Komisyon, konuyu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletti.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü TBMM’ye gönderdiği yazıda, TYP ile işsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eliyle toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirildiğini belirterek, “Sürekli bir iş ilişkisi kurulmak üzere katılımcılarla bir iş veya hizmet sözleşmesi imzalanmamaktadır” denildi.

Neler yapılıyor?

Katılımcılara asgari ücret düzeyinde ödeme yapılan TYP’de, çalışma alanlarını, çevre temizliği, kamusal altyapının yenilenmesi, okullarda çevre düzenlemesi, bakım onarım ve temizlik işleri, ağaçlandırma, park düzenlemeleri, erozyon engelleme çalışmaları oluşturuyor.

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