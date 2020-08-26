2.5 milyonluk sel yardımı

Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı psiko-sosyal destek (PSD) ekiplerinin olayın yaşandığı andan itibaren sahada çalışmalara başladığını hatırlatarak, 60 kişilik ekip ile iki mobil sosyal hizmet merkezi aracının hizmet verdiğini vurguladı.

Selçuk, “Ekiplerimiz Giresun’a bağlı Dereli ve Tirebolu ilçeleri ile civar köylerde faaliyetlerini sürdürüyor. Ayrıca kayıp vatandaşlarımız için arama faaliyetleri devam ederken, kayıp ve vefat edenlerin yakınlarına PSD ekiplerimiz gerekli tüm desteği sunuyor. Yapılan çalışmalar sonrasında ihtiyaç sahibi hanelerimizin sosyal ekonomik destekten yararlandırılmasını sağlayacağız” dedi.