2 günde 7 milyar TL değer kazandı

Turkcell hisseleri, dünkü açılış sonrası tavan fiyat olan 17.85 lirayı görmesinin ardından kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve önceki kapanışa göre yüzde 8 artışla 17.55 lira seviyesinde dengelendi.

Yeni ortaklık yapısı açıklanmadan önce 32 milyar civarında olan Turkcell’in toplam piyasa değeri de iki günde toplam 7 milyar lira artarak 39 milyar lira seviyelerine kadar çıktı.

Turkcell hisseleri, önceki gün işlem gördüğü New York borsasında da yüzde 8 civarında değer kazandı.

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez önceki gün yaptığı açıklamada, Turkcell’in 15 yıllık hissedarlık düğümünün, tüm tarafların masada olduğu bir uzlaşma ile çözüldüğünü belirterek, “Turkcell’in şu anki piyasa değeri hak ettiğini yansıtmıyor. Bunun çok daha üzerinde olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.