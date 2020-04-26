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    HaberlerEkonomi Haberleri 2 metrelik 'Evde Kal Türkiye' yazılı pide, açık artırmayla satıldı
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    26.04.2020 - 10:35 |

    2 metrelik 'Evde Kal Türkiye' yazılı pide, açık artırmayla satıldı

    Kars'ta bir ekmek fırını, 14 kilo hamurdan 2 metre 20 santim uzunluğunda 'Evde Kal Türkiye/ Kars' yazılı ramazan pidesi çıkardı. Susamlı-yumurtalı pide, açık artırmayla 150 TL'ye satıldı.

    2 metrelik 'Evde Kal Türkiye' yazılı pide, açık artırmayla satıldı

    Kars’ta hizmet veren Karadeniz Ekmek Fırını, koronavirüsle mücadele kapsamında ramazan pidesi yapıp, üzerine çörek otuyla 'Evde kal Türkiye/Kars' yazarak, evde kalınmasının önemine dikkat çekti. Fırın sahibi Mustafa Kaya, ustalarıyla birlikte fırından çıkardığı 2,5 metre uzunluğundaki pideyi iş yerinin önüne alarak vatandaşlara 'evde kal' çağrısında bulundu.

    2 metrelik Evde Kal Türkiye yazılı pide, açık artırmayla satıldı

    Özel pide, fırına gelen müşterilerin yoğun ilgi göstermesi üzerine açık artırma usulüyle satışa çıkarıldı. Kars’ın plakası 36 liraya satışa çıkarılan pide 150 liraya alıcı buldu. Pideyi satın alan Tayfun Boy, komşularına da ikram etmek için pideyi satın aldığını söyledi. Fırın sahibi Mustafa Kaya da bu uygulamayla vatandaşlara 'evde kal' mesajını hatırlatmak istediklerini belirtti.

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