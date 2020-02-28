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    HaberlerEkonomi Haberleri 2 milyar $ ‘cep’te
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    28.02.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    2 milyar $ ‘cep’te

    Türkiye’nin 2016 ve 2017’de, yıllık yaklaşık 3 milyar dolar olan cep telefonu ithalatı faturası, BDDK’nın 2018’de almaya başladığı tedbirlerle 2 milyar doların altına geriledi.

    2 milyar $ ‘cep’te

    Cep telefonu satışlarında taksit sayısının düşürülmesi, yolcu beraberinde getirilen telefonların harcının artırılması ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle ‘cep’ ithalatı 2 yılda 2 milyar dolar azaldı.

    2016 ve 2017’de 3 milyar dolar olan cep telefonu ithalatı, 2018’de 1 milyar 966 milyon, 2019’da 1 milyar 847 milyon dolara geriledi. Böylece cep ithalatında, 2 yılda 2 milyar dolarlık tasarruf edildi. 2019’un son çeyreğinde ithalatın 701 milyon dolara yükselmesi üzerine 14 Ocak’ta yeni kararlar alındı.

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