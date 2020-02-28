2 milyar $ ‘cep’te

Cep telefonu satışlarında taksit sayısının düşürülmesi, yolcu beraberinde getirilen telefonların harcının artırılması ve dolar kurundaki yükselişin etkisiyle ‘cep’ ithalatı 2 yılda 2 milyar dolar azaldı.
2016 ve 2017’de 3 milyar dolar olan cep telefonu ithalatı, 2018’de 1 milyar 966 milyon, 2019’da 1 milyar 847 milyon dolara geriledi. Böylece cep ithalatında, 2 yılda 2 milyar dolarlık tasarruf edildi. 2019’un son çeyreğinde ithalatın 701 milyon dolara yükselmesi üzerine 14 Ocak’ta yeni kararlar alındı.
Türkiye kapıları açtı, göçmenler sınıra koştu!Yunanistan Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş yapmak isteyen bir grup göçmenin ülkeye girişine izin vermedi. Tampon bölgeyi otobüs çekerek kapatan Yunanistan, Pazarkule sınır kapısından ülkelerine giriş ve çıkışları durdurdu