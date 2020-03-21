2 milyon kişiye 1000’er TL yardım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı acilen dağıtacaklarını bildirdi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Selçuk, şu bilgileri verdi:

“43 değişik sosyal yardımlaşma programımız var. Bu süreçte de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla en alt kesime acilen 2 milyarlık yardımı dağıtacağız ki bu süreçte daha dayanıklı, daha dirençli olabilsinler. Zaten onların kayıtları var, anında transfer edeceğiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yeni başvuru halinde, yeni bir talep geldiğinde onları da karşılayacağız.”

En geç nisan başı

Periyodik olarak yardım yapılan 2 milyon vatandaş bulunduğunu, bu 2 milyon kişiye söz konusu yardımı dağıtacaklarını belirten Selçuk, “Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak” dedi. Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000’er lira destek vereceklerini duyurdu.

Yaşlılara kolonya

Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8’inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da “en kırılgan nüfus” olarak gördüklerini söyledi. Yaşlıların korunması ve desteklenmesine yönelik projelerin belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü hatırlatan Selçuk, süreçte bunu daha da yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını, tdağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul’dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini söyledi.

1500 TL’lik emekli aylığı nisanda

Bakan Selçuk, “Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500’e çıkarmış olacağız” dedi. Selçuk, bu konuda TBMM sürecinin bulunduğunu, sürecin tamamlanmasının ardından nisan ayında maaşların yatırılacağını kaydetti.

Kısa çalışma esnetilecek

Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneğinde, bütün sektörlere daha fazla fayda sağlaması için belirli koşullarda esneklikler sağlayacaklarını bildirdi. Bu konuda Meclis’te yasal düzenleme yapılacağını ifade eden Selçuk, bu düzenlemenin unsurlarından birinin ‘süre’ olacağını söyledi. Selçuk, salgın nedeniyle mağazalarını geçici süreyle kapatan perakendeciler ile kreşlerin de kısa çalışma ödeneğinden yararlanacağını sözlerine ekledi.

Selçuk, “İşverenlerimizi de velilerimizi de bu süreçte mağdur etmeyeceğiz” dedi.

‘SGK ve İŞKUR’a dijital gelin’

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) dijital ortamda 200’e yakın hizmet sunduğunu belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, şöyle devam etti:

“SGK ve İŞKUR’un birçok hizmetine dijital ortamda ulaşabiliyorsunuz. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle kamu işçi alımlarında lütfen başvurularınızı birimlerimize, binalarımıza gelerek değil, İŞKUR’un sayfasında yapın.”