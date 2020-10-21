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    HaberlerEkonomi Haberleri 2 trilyon liralık menkul kıymet rekoru
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    21.10.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    2 trilyon liralık menkul kıymet rekoru

    Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), kayden saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon lirayı aşarak rekor kırdığını duyurdu.

    2 trilyon liralık menkul kıymet rekoru

    MKK, Twitter hesabından, kayden saklanan menkul kıymet değerlerine ilişkin paylaşım yaptı.

    19 Ekim 2020 piyasa kapanışı itibarıyla MKK nezdinde saklanan menkul kıymet değerinin 2 trilyon TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtilen paylaşımda, “Ülkemiz ekonomisi ve piyasalarımız geliştikçe bu değer artmaya devam edecektir” ifadelerine yer verdi.

    Paylaşımda, 2.01 trilyon lira değerindeki menkul kıymetlerin 1.55 trilyon lirasını pay senetleri, 168.8 milyar lirasının Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS), 150.52 milyar lirasının yatırım fonları, 146.81 milyon lirasının yapılandırılmış ürünler ve 135.01 milyar lirasının özel sektör borçlanma araçları oluşturduğu kaydedildi.

    Ada seferlerine fırtına engeliÇanakkale’de, olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada’ya yapılan bazı feribot seferleri iptal edildi.
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