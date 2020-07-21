20.5 milyon kişi İstanbul’dan uçtu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nda yılın ilk yarısında toplam 16 bin 219 geliş-gidiş seferi yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk 6 ayda oplamda 52 bin 972 seferl yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yılın ilk yarısında toplam 7 milyon 556 bin 340 yolcu seyahat etti.

İstanbul Havalimanı da toplam 96 bin 523 gidiş-geliş uçuşuyla hava trafiğine katkı yaptı. İstanbul Havalimanı’nda yılın ilk yarısında toplam 12 milyon 907 bin 946 kişi ağırlandı.

Yolcu sayısı iç hatta 3 milyon 567 bin 822, dış hatta 9 milyon 340 bin 124 oldu.