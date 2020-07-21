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    HaberlerEkonomi Haberleri 20.5 milyon kişi İstanbul’dan uçtu
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    21.07.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    20.5 milyon kişi İstanbul’dan uçtu

    İstanbul’daki havalimanlarında yılın ilk yarısında icra edilen 165 bin 714 seferle toplam 20 milyon 464 bin 286 yolcu seyahat etti. Koronavirüs salgınında yeni normalleşme süreciyle hareketlenen hava trafiği, İstanbul’daki havalimanlarının istatistiklerine de yansıdı.

    20.5 milyon kişi İstanbul’dan uçtu

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Atatürk Havalimanı’nda yılın ilk yarısında toplam 16 bin 219 geliş-gidiş seferi yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ilk 6 ayda oplamda 52 bin 972 seferl yapıldı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, yılın ilk yarısında toplam 7 milyon 556  bin 340 yolcu seyahat etti.

    İstanbul Havalimanı da toplam 96 bin 523 gidiş-geliş uçuşuyla hava trafiğine katkı yaptı. İstanbul Havalimanı’nda yılın ilk yarısında toplam 12 milyon 907 bin 946 kişi ağırlandı.

    Yolcu sayısı iç hatta 3 milyon 567 bin 822, dış hatta 9 milyon 340 bin 124 oldu.

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