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    HaberlerEkonomi Haberleri 20 Mayıs’a kadar dış hatta uçuş yok
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    15.04.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    20 Mayıs’a kadar dış hatta uçuş yok

    Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020’ye kadar durdurduğunu duyurdu.

    20 Mayıs’a kadar dış hatta uçuş yok

    THY’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

    “Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.”

    Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.

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