20 milyar $’lık pazar açılıyor

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Başkan Yardımcısı Murat Kolbaşı, Çin’de hayatın normale dönmeye başladığını ve fabrikaların yüzde 70 kapasiteyle çalıştığını belirterek, “Çin’de fabrikalar iki ay üretim yapmadı. Şimdi tekrardan başlıyorlar. Türkiye’de iç pazar zor durumda ama Çin’den ithalat yapanlar ve ihracat yapacak olanlar için pazar açıldı. Çin yavaş yavaş geçmişe dönüyor” dedi.



Hayat normale dönüyor



İki ülke arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolar olduğunu anımsatan Kolbaşı, “Bu yıl bu rakam yakalanamaz. Ama ticaret yeniden başlayabilir. Çin’den normalde 17 milyar dolarlık ürün alıyoruz. 3 milyar dolarlık ise ihracatımız vardı. Ülkeden daha çok elektronik ithal ediyoruz. Ara mamul, tekstil aksesuarları, makine aksamları da alıyoruz. En çok maden, mermer, makine parçaları, gıda ve oto yedek parçası gönderiyorduk” dedi.



Kolbaşı, salgının ABD ve Avrupa’yı çok zorladığını ancak farklı pazarlar arayanlar için Asya-Pasifik’in daha iyi durumda olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

“Çin’de salgın şiddetini kaybetti ve düşüşe geçti. Ülkede hayat normale dönüyor. Fabrikalar üretime başladı, alışveriş merkezleri açıldı. Seyahat yasağı var ama önemli yol kat ettiler.”

İhracatçıya fırsat



Çin’in 2020 başında 800 üründe genel vergi indirimi yaptığını aktaran Murat Kolbaşı, “Şu anda ikili anlaşmalar kapsamında olan gıda ürünleri dahil tüm ürünlerin satılabilme şansı var. Şu anda tam Çin pazarı açılmış durumda değil ama genel olarak Asya pazarlarında hayat normale dönüyor. Kendilerini toparlıyorlar. İhracat yapmak isteyenler bu pazarlara odaklanabilir. Biraz beklenirse nisan sonu, mayıs başında Asya Pasifik ülkeleri rahatlayacak. Şu anda kişisel seyahatler yasak ama hava kargo, denizyoluyla ticaret devam ediyor” ifadelerini kullandı.