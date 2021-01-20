20 Ocak altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ve düşüşlerle ilgili son durum vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün saat 09.16'da gram altın satış fiyatı 443,81 TL oldu. Diğer altın çeşitlerindeki fiyatlar ise merak ediliyor. Peki 20 Ocak altın fiyaları ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve tam altın alış-satış fiyatları...

20 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış fiyatı: 443,72 TL

Gram altın satış fiyatı: 443,81 TL

Çeyrek altın alış fiyatı: 705,63 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 721,79 TL

Yarım altın alış fiyatı: 1.406,84 TL

Yarım altın satış fiyatı: 1.443,58 TL

Tam altın alış fiyatı: 2.910,71 TL

Tam altın satış fiyatı: 2.984,28 TL