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06.02.2021 - 09:19 | | Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr

20 zabıta memuru alınacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak.

20 zabıta memuru alınacak

İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığı'ndan ilk defa atanmak üzere zabıta memuru alım ilanı duyuruldu.

Alınacak personel sayısı 20 olarak açıklandı.

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Avcılar'da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdıİstanbul Avcılar’da bir kişi, karısına bağırdığını öne sürdüğü diş hekimine saldırdı. Yaşanan tartışmanın ardından klinik çalışanları tarafından olay yerine polis ekipleri çağrıldı. İki tarafın da birbirinden şikayetçi olması üzerine, klinik çalışanları ve çift, polis merkezine götürdü.
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