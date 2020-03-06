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    HaberlerEkonomi Haberleri 2018’de en çok tüccar doğdu!
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    06.03.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    2018’de en çok tüccar doğdu!

    Türkiye İstatistik Kurumu, 2016-2018 yıllarına ilişkin girişimcilik istatistiklerini açıkladı. Türkiye’de işveren girişimlerin 2018 yılında “doğum oranı” yüzde 13.6 olurken, en yüksek oran yüzde 30.8 ile toptan ve perakende ticarette gerçekleşti. Bu sektörü sırasıyla yüzde 13.2 ile imalat, yüzde 12.7 ile ulaştırma ve depolama sektörleri takip etti.

    2018’de en çok tüccar doğdu!

    Toplam işveren girişimler içinde, 2016 ve 2017 yıllarında aktif olmayıp 2018’de en az bir ücretli çalışanıyla kurulan veya daha önce herhangi bir ücretli çalışanı olmayıp 2018’de en az bir ücretli çalışanıyla faaliyetine devam eden girişimlerin oranları “doğum oranı” olarak ifade ediliyor.

    İşveren girişimlerin 2016 yılında ölüm oranı yüzde 11.5 oldu. İşveren girişimlerden 2017 yılında doğanların yüzde 82.1’i 2018 yılında hayatta kaldı.

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