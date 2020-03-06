2018’de en çok tüccar doğdu!

Toplam işveren girişimler içinde, 2016 ve 2017 yıllarında aktif olmayıp 2018’de en az bir ücretli çalışanıyla kurulan veya daha önce herhangi bir ücretli çalışanı olmayıp 2018’de en az bir ücretli çalışanıyla faaliyetine devam eden girişimlerin oranları “doğum oranı” olarak ifade ediliyor.



İşveren girişimlerin 2016 yılında ölüm oranı yüzde 11.5 oldu. İşveren girişimlerden 2017 yılında doğanların yüzde 82.1’i 2018 yılında hayatta kaldı.