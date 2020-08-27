2019 yılı sanayi ve hizmet istatistikleri yayımlandı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı.

Geçici sonuçlara göre, 2019'da faal olan girişimlerin yüzde 43,9'u hizmet, yüzde 36,2'si de ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,9'unu oluştururken sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,1 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43,8'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla faaliyet gösterdiği ve istihdamı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 16,2 iken sanayi sektörünün ciro payı yüzde 33,3 olarak kaydedildi.

Aktif girişimci sayısı 3,2 milyon

Geçen yıl üretim değeri imalatta 2 trilyon 365 milyar 543 milyon 881 bin 413 lira, ticarette 611 milyar 961 milyon 684 bin 905 lira, inşaatta 553 milyar 198 milyon 413 bin 192 lira, ulaştırma ve depolamada 452 milyar 446 milyon 562 bin 688 lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 350 milyar 964 milyon 185 bin 644 lira olarak hesaplandı.

2019'da ciro payının yüzde 35,5'ini 250 ve üstü büyüklük grubu, yüzde 25'ini 1-9 büyüklük grubu, yüzde 19,8'ini 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 19,7'sini 50-249 büyüklük grubu oluşturdu. İstihdamda ise ciro payının yüzde 37,6'sı 1-9 büyüklük grubu, yüzde 26,3'ü 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 19,5'i 10-49 büyüklük grubu ve yüzde 16,6'sı 50-249 büyüklük grubunda kayıtlara geçti.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 56,9'u düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Söz konusu faaliyetlerde yer alan bu girişimler, istihdamın yüzde 52'sini, cironun yüzde 38,5'ini oluşturdu.

Geçen yıl aktif girişim sayısı 3 milyon 228 bin 421 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre, 2019'da ciro 8 trilyon 940 milyar 593 milyon 564 bin 475 lira, üretim değeri 5 trilyon 305 milyar 520 milyon 846 bin 520 lira, faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 385 milyar 881 milyon 44 bin 710 lira olurken, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 7 trilyon 848 milyar 823 milyon 359 bin 37 lira olarak hesaplandı. İstihdam ise 15 milyon 656 bin 571 kişi oldu.